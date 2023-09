Sorprese in nella Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese (EFL): ai sedicesimi vengono eliminati Brighton e Manchester City, rispettivamente da Chelsea e Newcastle. Vince in rimonta il Liverpool, l'Everton fa il colpo sul campo dell'Aston Villa e passa anche l'Arsenal.



I RISULTATI



Aston Villa-Everton 1-2

15' Garner (E), 50' Calvert-Lewin (E), 83' Kamara (A).



Blackburn-Cardiff 5-2

13' Garrett (B), 18' Robinson (C), 36' Sigurdsson (B), 45+3' Etete (C), 49' Moran (B), 54' Moran (B), 69' Markanday (B).



Bournemouth-Stoke 2-0

51' Solanke (B), 54' Rothwell (B).



Brentford-Arsenal 0-1

8' Nelson (A).



Chelsea-Brighton 1-0

51' Jackson (C).



Fulhan-Norwich 2-1

12' Carlos Vinicius (F), 72' Iwobi (F), 75' Sainz (N).



Lincoln-West Ham 0-1

70' Soucek (W).



Liverpool-Leicester 3-1

3' McAteer (Lei), 48' Gakpo (Liv), 70' Szoboszlai (Liv), 89' Diogo Jota (Liv).



Newcastle-Manchester City 1-0

53' Isak (N).