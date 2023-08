Cinque le partite di oggi in Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese: nessun problema per il Blackburn che si sbarazza dell'Harrogate Town con il punteggio di 8-0, mentre il Chelsea ha fatto una fatica bestiale nel rimontare il Wimbledon, 2-1 con i gol di Madueke ed Enzo Fernandez. Lo Sheffield United si fa eliminare ai rigori dal Lincoln City, il Burnley passa di misura in casa del Nottingham Forest e l'Everton supera il Doncaster con il gol all'esordio di Beto e il sorpasso firmato Danjuma.



Harrogate Town-Blackburn 0-8

Chelsea-Wimbledon 2-1

Sheffield United-Lincoln City 2-3 dcr

Nottingham Forest-Burnley 0-1

Doncaster-Everton 1-2