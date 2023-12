Chelsea e Fulham raggiungono il Middlesbrough nelle semifinali di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. Domani sarà il turno della sfida tra Liverpool e West Ham, che determinerà successivamente i due accoppiamenti per provare a conquistare un posto nella finale di Wembley di febbraio. In entrambe le sfide di oggi sono stati decisivi i calci di rigore, col Fulham che dopo essersi fatto raggiungere sull’1-1 nei tempi regolamentari dalla rete nel finale dell’Udinese Beto (aveva aperto le marcature un autogol di Keane) si è conquistata il pass grazie all’errore avversario di Gueye e al penalty trasformato da Adarabioyo.



Match al cardiopalma invece quello di Stamford Bridge tra Chelsea e Newcastle: gli ospiti vanno avanti nel primo tempo con Wilson, ma a tempo quasi scaduto è Mudryk ad acciuffare il risultato e portare la sfida ai rigori: gli errori di Trippier e Ritchie condannano i Magpies, finalisti dell’ultima edizione, all’eliminazione. Da segnalare l'esordio, dopo il lungo stop per infortunio, coi Blues di Nkunku.