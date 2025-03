Getty Images

Alle 17.30 andrà in scena latraa Wembley, dove Reds e Magpies si giocheranno la Coppa di Lega Inglese, primo trofeo stagionale del calcio inglese. Gli uomini di Arne Slot, che sono approdati all'atto conclusivo della competizione dopo aver eliminato il Tottenham con un punteggio aggregato di 4-1, sperano di rifarsi dopo l'eliminazione in UEFA Champions League subita per mano del Paris Saint-Germain ai calci di rigore. Tonali e compagni invece hanno superato l'Arsenal in semifinale, con un doppio 2-0.: Kelleher; Quansah, Konate, van Dijk, Robertson; Gravenberch, MacAllister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota.: Slot.: Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Isak, Barnes.: Howe.Brooks