Si gioca oggi alle 17.30 a Wembley la finale della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese, di fronte Manchester United e Newcastle è la finale della Carabao Cup 2023. La squadra vincitrice potrà avere un posto nella prossima Conference League, a meno che non conquisti poi l'accesso alle coppe tramite la Premier. In campionato, lo United di Erik Ten Haag e il Newcastle di Eddie Howe sono rispettivamente terza e quinta in campionato, separate da 8 punti, anche se i bianconeri hanno una partita da recuperare. Lo United va a caccia della sua quinta Carabao Cup, mentre il Newcastle non ha mai vinto questo trofeo, che potrebbe essere il primo della nuova proprietà saudita, che in poco più di un anno ha riportato i Magpies dalla zona retrocessione ai piani alti del calcio inglese. Diretta TV e streaming su DAZN.



Manchester United-Newcastle, il match in diretta