Southampton e Nottingham Forest raggiungono Manchester United e Newcastle alle semifinali di Carabao Cup ‘22/’23. Sorprende l’eliminazione del Manchester City, sconfitto dai Saints per 2-0, grazie alle reti realizzate da Mara e Djenepo nella prima mezzora di gioco. La scelta di Guardiola di affidarsi al turnover non ha pagato ed a nulla è servito l'ingresso di Haaland e di De Bruyne per ribaltare le sorti della partita. Oltre ai Citizens, viene eliminato anche il Wolverhampton: dopo l'1-1 dei 90' regolamentari - Boly ed Jimenez i due marcatori della sfida - la lotteria dei rigori è fatale per i Wolves. Decisivi gli errori di Neves e di Hodge.