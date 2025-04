Getty Images

L'ex attaccante (miglior marcatore nella storia delle Rondinelle con 179 goal), ora presidente del Lumezzane in Serie C, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "A Brescia, in nessun'altra piazza è stato così".Da presidente rappresenti una comunità, tutte le squadre, i tifosi. A Lumezzane ho trovato una famiglia. Da quando ho smesso di giocare, non mi alleno più. Ogni giorno mi dico 'ricomincio', e invece sto fermo. A volte dico ancora 'se ci fossi stato io, chissà…', ma solo per dare una mano nello spogliatoio".

Bastavano un paio di goal per farlo sorridere. OggiRoberto Baggio? Ero in campo il giorno del suo addio al calcio.Lui non li voleva, ma quando gli dissero che era di Baggio disse di dargli un biscottino".

Brescia sono sette lettere tatuate sul cuore. Pensi che. Ci fu un periodo in cui non segnavo, così pensai a questo stratagemma: mi bastava avere qualcosa del Brescia"., che dopo un mio goal pubblicò una mia foto in prima pagina con su scritto 'vola airone'. Ero tutto scoordinato. Da lì Baronio, Grosso e altri iniziarono a scherzarci su.

All'inizio giocavo bene, ma colpii solo pali e traverse e fui criticato. Nel 2006, invece,Non ho avuto la forza di reagire a qualche nuvola scura. Vivevo male l'avvicinamento alla partita, avevo un po' di ansia. Mi vergogno a dirlo, ma andavo spesso in bagno. A Brescia mi sentivo sicuro di me, nelle altre piazze invece no".Per il Brescia rifiutai anche un contratto milionario della Dinamo Kiev nel 2011".

C'era un motivo se col Brescia mi riusciva tutto e con il Palermo, il Genoa, la Samp o il Novara no. Ho iniziato a giocare in Serie D col Colombano. Da ragazzino mi divertivo a centrocampo, poi Paolo Sollier mi cambiò la vita: 'Che ci stai a fare in mezzo con queste gambe lunghe, vai davanti' disse., dalla Ferrari California alla Porsche, ma non ho sperperato i soldi. E oggi insegno ai miei figli a dargli un valore".

di palloni toccati, di tiri in porta e quant'altro. Non ricordo neanche in che stanza fossi o con chi. Si giocava a Messina, poi boh. Sarà stata l'adrenalina. Ciò cheIl rimpianto più grande? Tutte le volte in cui sono andato via da Brescia. Sono fiero di essere stato un capitano e una bandiera.Non so in quale veste, ma tornerò".