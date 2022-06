Andrea Carboni è un nuovo calciatore del Monza. Il difensore arriva a titolo definitivo dal Cagliari e ha firmato in Lega Calcio il suo nuovo contratto. A margine della firma ha concesso alcune dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.com e dei cronisti presenti.







LA SCELTA - "Sicuramente c'è ambizione. Sono felicissimo di essere al Monza. Io li ho voluti fortemente e loro mi hanno voluti fortemente. Inizia una nuova avventura. Con Stroppa ci siamo visti stamattina e siamo pronti"



RANOCCHIA - "Ranocchia? Sarà una guida, ho avuto giocatori come Godin in passato e sicuramente mi potrà dare una mano".



GALLIANI - "Galliani incredibile, ha fatto la storia del calcio italiano quindi è stato bellissimo"



OBIETTIVI - "Asticella alta? Piano piano, prima la salvezza e poi vediamo. Speriamo di fare il meglio per la squadra"