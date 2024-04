Cardenale: 'Non voglio vendere il Milan, sono appena arrivato'

9 minuti fa



Alla vigilia del derby contro l’Inter in programma domani sera alle 20.45, il proprietario del Milan Gerry Cardinald ha rilasciato un’intervista a Il Sole 24 Ore nella quale ha spiegato i piani per il futuro della società rossonera: "Sono appena arrivato e non ho alcuna intenzione di vendere il Milan".



