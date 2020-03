Dopo 12 giorni trascorsi in ospedale, a causa di pesanti ferite alla testa rimediate in seguito ad una caduta accidentale in un pub, Peter Wittingham è deceduto all'età di 35 anni. L’ex ala del Cardiff, club in cui ha militato per ben dieci anni dal 2007 al 2017, oltre che dell’Aston Villa tra le altre, si era ritirato dal calcio giocato nel 2018. A comunicare la triste notizia sono stati i Bluebirds, tramite il loro sito ufficiale:





It is with an immeasurable amount of sorrow that we must inform supporters that Peter Whittingham has passed away at the age of 35.



