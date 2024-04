Cardinale: 'Comprare il Milan è stato un affare, eppure mi davano del pazzo. Il primo anno non ho fatto nulla...'

Nelle ore in cui in casasi rincorrono nuove voci su un imminente cambio di assetto manageriale, con l’ingresso di nuove figure dirigenziali per far crescere il club - dal possibile avvento del presidente del Tolosanel ruolo di amministratore delegato attualmente rivestito da Giorgio Furlani o quello dicome anello di congiunzione tra settore giovanile e seconda squadra su input di Zlatan Ibrahimovic, il numero uno del fondo RedBird si è concesso al podcast “The Deal” di Bloomberg per una lunga intervista in cui i temi trattati sono stati molteplici. A partire dalla sua scelta di interessarsi al mondo del calcio.- “, ed era proprio il tipo di cose che facciamo sempre più spesso in RedBird. Mi piace fare la parte dell’imprenditore ombra e mi piace risolvere i problemi con il capitale. E si dà il caso che nella carriera delle persone ci sia un po’ di fortuna.".- Fattore determinante per l’avventura di Redbird e di Cardinale nel mondo del calcio, l’inventore del modello Moneyball: “. Mi sono detto: perché dovrei considerare il calcio europeo? Un ecosistema in cui ci sono governi sovrani e oligarchi russi non può essere un ecosistema da prendere in considerazione. Mi ha detto: “Non hai capito il punto”.Così abbiamo fatto una ricerca sul calcio europeo, abbiamo incontrato 150/200 squadre in tutti i paesi del continente e in Inghilterra”.- Prima di affrontare il capitolo Milan, Gerry Cardinale spiega al podcast “The Deal” di Bloomberg il lavoro di “apprendistato” fatto dal suo gruppo di lavoro alla guida del, formazione che milita nella Ligue 1 francese: “La quotazione del Tolosa si aggirava intorno ai 60 milioni di euro. È stato retrocesso in seconda serie.Poi abbiamo investito in Fenway Sports Group durante il COVID, perché credevo in questo tipo di proprietà intellettuale e abbiamo puntato sullo sport come detentore di diritti. Con il FSG ho avuto modo di conoscere i grandi con il Liverpool. Quindi quello è stato il passo successivo nel tutorial, ed è stato uno dei primi accordi che ho fatto nello sport”.- Finalmente il discorso si spostada Elliott nel maggio 2022, poche settimane dopo la conquista del diciannovesimo scudetto della formazione rossonera. E si sofferma in particolare sui meriti avuti dal fondo anglo-americano di proprietà di Paul Singer nella ricostruzione di una società in profonda crisi finanziaria e dei motivi che hanno portato Cardinale a non rinunciare al suo know how per l’inizio di questa avventura. ". Ma la risposta alla sua domanda è che, alla fine, ci siamo trovati a fare il giro del cerchio. Elliott era il proprietario del Milan.suo figlio, che ha guidato gli investimenti e il team di Elliott. E non posso dire che bene di loro.dal 2018 a quando lo abbiamo acquistato nel 2022, per risanarlo.”.- Dall’aspetto economico, l’analisi disi sposta sul lato sportivo e su quelle che sono le prospettive di crescita delda quando ha deciso di assumere operativamente parlando il controllo di ogni aspetto. “”, dichiara il patron rossonero. Che poi evidenzia quanto sia fondamentale il capitolo delper rendere il Milan ancora più competitivo in futuro: “È interessante, perché dovremo trovare un modo per cristallizzare il valore. Ma è qualcosa che probabilmente dovreste possedere per sempre, che è il massimo dell’iconicità e delle opportunità, come piattaforma. E costruiremo questo nuovo stadio. Quando avremo finito di costruire lo stadio, vi prometto che noi avremo una società che costruirà stadi”.- L’ultimo argomento toccato da Gerry Cardinale nella sua lunga chiacchierata per il podcast di Bloomberg “The Deal” è quello deidel campionato italiano. Un altro tema molto scottante e divisivo ma di grande importanza per le prospettive di crescita dell’intero movimento calcistico: ", non solo la Premier League: non posso che dirvi che ho ricevuto più commenti da persone, persone che conosco, persone che non conoscevo, quando abbiamo comprato il Milan da New York e dagli Stati Uniti che dall’Europa.