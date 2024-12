AFP via Getty Images

Varie le dichiarazioni di, numero uno di RedBird, nella pubblicazione di un documento della Harvard Business School sul caso AC Milan. Traduzione a cura di MilanNews."Quando abbiamo acquistato il Milan molti proprietari di squadre sportive americane mi hanno chiamato per dirmi: 'Sei pazzo'. Mi hanno detto che 'Non puoi fare affari in Italia' e 'È impossibile fare soldi nel calcio europeo'. La maggior parte di coloro che investono in società sportive lo fanno perché sono coinvolti emotivamente. Mettono la vittoria dei campionati al di sopra di tutto il resto e questo spesso li porta a commettere l'errore di pensare che spendere troppo per schierare una squadra di stelle sia linearmente correlato alla vittoria. Ma questa è la cosa peggiore che puoi fare come investitore. L'abbiamo acquistato per una cifra che corrispondeva a 3,6 volte i ricavi del club; i nuovi proprietari del Chelsea FC l'hanno acquistato per un multiplo di sette volte i ricavi se si considera l'earn out. Ho portato con me i New York Yankees per una piccola quota di minoranza, data la nostra partnership di lunga data con loro e il nostro desiderio di portare le migliori pratiche degli sport statunitensi in Italia.".

“Quello che Berlusconi ha fatto con il Milan mi ricorda ciò che George Steinbrenner ha fatto con i New York Yankees. Entrambi stavano “comprando” campionati (acquistando i migliori giocatori al mondo senza badare a spese, ndr).Stiamo competendo con club di campionati più ricchi e non possiamo permetterci di pagare i giocatori quanto li pagano loro.