Cardinale: "Non voglio americanizzare il Milan. Voglio vincere e lottare per lo Scudetto, ma con intelligenza"

Varie le dichiarazioni dinella pubblicazione di un documento della Harvard Business School sul caso AC Milan. Traduzione a cura di MilanNews.. Sto cercando di introdurre alcuni elementi americani che possano portare il Milan al livello successivo in modo costruttivo. Sto anche concentrando più attenzione sulla Serie A. Sono curioso di vedere come possiamo aiutarli a negoziare accordi sui media internazionali. Negli Stati Uniti c’è una relazione diversa tra i proprietari delle squadre e le leghe. Qui ci sono più livelli - Serie A, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, UEFA, FIFA... È lì che c’è la curva di apprendimento per me. A casa mia avrei potuto fare tutto questo a occhi chiusi.”

.’ Per i tifosi, il mio lavoro è vincere il campionato italiano ogni anno- lo capisco. Per i miei investitori che si concentrano sull’apprezzamento del valore finale- questo è ciò che massimizza il flusso di cassa e il valore del marchio. È la coerenza e la minore ampiezza nella volatilità delle performance che massimizza il valore e, in ultima analisi, la longevità”.