Un breve messaggio ma importantissimo per far capire quanto la proprietà americana del Milan sia vicina alla squadra. Gerry Cardinale, patron del fondo Red Bird Capitals che ormai da due anni ha acquistato il club rossonero continua a seguire gli sviluppi sul campo della sua creatura e anche dopo la vittoria contro il Genoa, sofferta e in extremis seppur fra le polemiche, e perfino conclusa con Giroud in porta al posto dell'espulso Maignan, ha voluto mandare un messaggio alla squadra, a Pioli e a tutti i tifosi rossoneri sia in privato che a mezzo stampa.



ORGOGLIOSO - Con una breve dichiarazione concessa alla Gazzetta dello Sport, infatti, il numero 1 milanista ha elogiato la crescita del gruppo agli ordini di Pioli elogiando una personalità da veri campioni dei suoi giocatori. "La stagione è ancora all’inizio e i ragazzi continuano a consolidarsi come squadra. Sono però orgoglioso del carattere e della grinta che hanno dimostrato in campo. Questo è ciò di cui alla fine sono fatti i campioni".