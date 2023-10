Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha ricevuto a Washington un importante riconoscimento da parte della National Italian American Foundation (Niaf), l’organizzazione, fondata nel 1975, che promuove la cultura e il patrimonio italiano. Il numero uno rossonero è stato insignito del premio Leonardo Da Vinci Niaf per la Finanza, da Jimmy Pitaro, presidente di Espn, alla presenza del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Ecco cosa ha detto durante la premiazione: "Pochi giorni prima della conquista dello Scudetto, avevamo concordato li termini per l’acquisizione dell’ACM Milan da parte di RedBird, ma abbiamo tenuto in sospeso l’annuncio dell’accordo fino a dopo la partita, per non distrarre la squadra né i tifosi. [...] Mentre stavo lì in Piazza del Duomo tra gli euforici milanisti, mi sono sentito trasportare indietro nel tempo, a 40 anni prima, e alla stessa sensazione che in qualche modo questa fosse casa mia. mi sono ritrovato nel mio primo giorno ufficiale da nuovo proprietario dell'AC Milan a visitare il museo di Casa Milan, nel quartier generale del Club nel cuore di Milano, abbracciato dalla straordinaria storia e dall'eredità di questa squadra leggendaria fondata 124 anni fa. E chi mi faceva da guida, accompagnandomi lungo questa storia? Niente meno che Franco Baresi e Daniele Massaro, due degli eroici giocatori che da ragazzo avevo visto vincere la Coppa del Mondo con l'Italia nel 1982 e che ora sono apprezzati consiglieri per me e per il team".