Cardinale: "Rendo omaggio a Berlusconi, abbiamo la responsabilità di riportare il Milan in vetta"

29 minuti fa



Il tributo di Gerry Cardinale, Fondatore e Managing Partner di RedBird a Silvio Berlusconi: “È con profondo rispetto che mi unisco alla famiglia Berlusconi - e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividerne la storia - nel rendere omaggio questa sera alla memoria di una figura straordinaria come quella di Silvio Berlusconi.



Tutti noi abbiamo la grande responsabilità di preservare la sua eredità e contribuire a riportare il Milan alle vette rappresentate dai trofei che abbagliano tutti i visitatori del Museo Casa Milan.



Non è chiaramente possibile assumersi questa responsabilità senza essere a nostra volta "ossessionati dalla vittoria", ma più che mai in questo momento siamo consapevoli anche dell'importanza di onorare la tradizione, i valori e lo spirito che rendono il Milan un simbolo di eccellenza e orgoglio da tante generazioni".