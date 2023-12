Ibrahimovic è pronto a tornare al Milan e al Financial Times il patron di RedBrid Capitals e del club rossonero Gerry Cardinale ha confermato il ruolo che l'ex attaccante svedese avrà nel gruppo, ovvero di collaboratore del fondo americano.



LA CONFERMA DEL PATRON - "Ciò che rende un vincente del calibro di Zlatan non è solo il talento fisico, ma anche un'intelligenza elevata e uno spirito imprenditoriale. Da RedBird, abbiamo sviluppato partnership con un gruppo molto selezionato di atleti e artisti di classe mondiale ad alte prestazioni che sono in grado di prosperare nell'ecosistema di RedBird"