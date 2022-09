Gerry Cardinale si gode il suo Milan campione d'Italia in testa alla classifica. Ieri, all'indomani del derby vinto 3-2 contro l'Inter, il nuovo proprietario del club rossonero ha fatto visita alla squadra di Pioli complimentandosi con tutto il gruppo: "Che winning attitude, siete come LeBron James, i New York Yankees e i Dallas Cowboys. Poi lo stadio è stato uno spettacolo nello spettacolo". Queste, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sono le parole pronunciate alla squadra da Cardinale.



"La nostra visione per il Milan è chiara: supporteremo i nostri talentuosi giocatori, allenatori e staff nel loro impegno a raggiungere il successo in campo e per consentire ai nostri tifosi di condividere le straordinarie esperienze di questo Club storico. Faremo in modo di sfruttare la nostra rete globale di sport e media, l’esperienza nella raccolta e analisi dei dati, il nostro track record nello sviluppo di stadi e ospitalità per raggiungere un obiettivo: mantenere il Milan al vertice del calcio europeo e mondiale".