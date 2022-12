Si complica la trattativa per Johnny Cardoso allo Spezia: l'Internacional di Porto Alegre chiede almeno 7 milioni di euro per il centrocampista brasiliano classe 2001 seguito anche da Roma, Atlhetic Bilbao, Betis e Valencia. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Macia è al lavoro su altri nomi: in entrata per Djuric, Lasagna, Shomurodov, Duncan, Henderson e Zurkowski, in uscita per piazzare Strelec e Nguiamba.