Dagli studi di Sky Calcio Club, Fabio Caressa esprime i suoi complimenti a Manuel Lazzari della Spal per la stagione super con tanto di paragone su Cancelo: "Secondo voi Cancelo vale 30 milioni più di Lazzari della Spal? Per me no, io prendo Lazzari a 10 milioni e non Cancelo a 39...", le sue parole.