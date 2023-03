Il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa è intervenuto a Radio Deejay per parlare della sconfitta dell'Italia contro l'Inghilterra. Ecco le sue parole: "Ho visto il primo tempo della Nazionale e sono rimasto traumatizzato. Una delle peggiori squadre viste forse negli ultimi vent'anni. Sapete quanto stimi Mancini, ma non puoi lamentarti che non giocano i giovani e poi sei il primo a continuare con la squadra dell'Europeo".



Poi continua: "Uno non sta giocando in Inghilterra, Jorginho. Verratti è molto criticato in Francia. Ma Scalvini, Tonali, Locatelli non possono giocare nella nostra nazionale? Con Retegui ha avuto un grande coraggio, poi con una famiglia che ha fatto sei olimpiadi tra padre e sorella… Ma chiedo, Scamacca il gol di Retegui non lo fa? Se io fossi lui sarei un filo infastidito. Ma poi in difesa: tutte tranne il Napoli giocano a tre e tu giochi a quattro. Però l'unico difensore abituato a giocare a quattro, Romagnoli, lo lasci in panchina. Mi sembrano troppe contraddizioni".