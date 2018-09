Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, ha parlato così del portiere del Milan e della Nazionale Gigio Donnarumma: "Nemmeno Buffon era così continuo a 19 anni. Era fortissimo eh, Buffon, il portiere più forte di tutti i tempi. Ma Donnarumma ha fatto meno uscite strane, ha un carattere diverso. Forse è meno tecnico di Gigi, però anche da quel punto di vista è cresciuto. Questo non vuol dire che un ragazzo di 19 anni non possa fare una scemenza. Però bisogna dargli fiducia, farlo crescere, con la consapevolezza di avere alle spalle in Nazionale uno come Sirigu e al Milan uno come Reina che possono prendergli il posto”.