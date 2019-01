Situazione curiosa durante la diretta di Sky Calcio Club. Durante il dibattito su Higuain e Piatek, Fabio Caressa ha espresso i suoi dubbi sull'operazione condotta dal Milan che sostituirà il Pipita col polacco: "Io se chiudo gli occhi e penso che sono più forte se va via Higuain e arriva Piatek, dico: sono davvero superiore rispetto a prima? Io faccio molta fatica a pensare di sì... se mi avessero detto due settimane fa di scegliere tra Piatek e Higuain, mi sarei messo a ridere dicendo: stai scherzando?", le parole di Caressa.



Pochi istanti dopo, arriva un sms da Leonardo, dirigente del Milan, sul cellulare di Caressa che più volte ha avuto Leo come ospite al suo Club di Sky. "Apri gli occhi...", l'sms di Leo al giornalista che commenta in diretta: "Leonardo mi consiglia di aprire gli occhi con un messaggio, lo ringraziamo e salutiamo, con gli occhi aperti in effetti Piatek mi piace di più", le parole di Caressa sorridendo.