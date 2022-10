Intervenuti dagli studi di Sky, Fabio Caressa e Paolo Di Canio parlano del particolare momento che sta vivendo l’Inter.



Caressa: “C'è una cosa insopportabile nell'Inter, si mandano troppo a quel paese in campo. Ma è un continuo. Noi ieri eravamo a San Siro, è insopportabile vederli. Sembra che non si aiutino come prima".



La replica di Di Canio: "Vogliono salvare ognuno la propria immagine".