Caressa: 'L'Inter è irrimontabile. In Champions attenzione all'Atletico, è rognosissimo'

Fabio Caressa attraverso il suo canale Youtube ha detto la sua sul momento che sta attraversando l'Inter di Simone Inzaghi diviso fra la corsa scudetto con grande vantaggio su Juventus e Milan, e la corsa Champions dove agli ottavi affronterà l'Atletico Madrid.



CORSA SCUDETTO, IRRIMONTABILE - "L’Inter ha acquisito un vantaggio difficilmente rimontabile. Non credo che le altre le possano vincere tutte. Ma il campionato rimane comunque aperto perché non si sa mai".



ATLETICO ROGNOSISSIMO - "L’Inter può concentrarsi sulla Champions League. L’ostacolo sarà rognosissimo, è una situazione non facile. Avrei preferito una squadra più forte e meno rognosa da affrontare".