Intervenuto a Sky Sport, Fabio Caressaha raccontato le sue informazioni a proposito di Luciano Spallettie la panchina del Milan: "So che ci sono problemi non soltanto tra l'Inter e Spalletti per la buonuscita, ma anche tra il Milan e Luciano per il contratto in rossonero. C'è qualcosa da risolvere dal punto di vista economico e sono sorti problemi in queste ore. Ricordatevi poi che c'è il modulo di riferimento di Spalletti che forse non si sposa a pieno con la rosa del Milan".