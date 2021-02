, col quale tanti hanno solidarizzato martedì scorso. Non è stato di sicuro un siparietto edificante, così come tutto il resto visto o raccontato tra bordocampo, tribuna e spogliatoio, ma è nel ring che il tifoso prova il gusto della propria appartenenza, il piacere di schierarsi con chi si sente rappresentato e la pensa come lui. Un istinto primitivo ma che, è inutile negarlo, in certi momenti affiora nitido.Lungi da me aggregarmi alla pletora dei moralisti occasionali che popolano i social, non posso esimermi dal notare però uno scadimento generale dei costumi a ogni latitudine, calcio compreso. Un degrado civico preoccupante e sempre più marcato. E se calciatori, allenatori, dirigenti perdono pure loro i freni inibitori, non voglio pensare cosa potrebbe accadere quando riapriranno gli stadi e queste scenette si dovessero replicare col pubblico presente.parallelo alla partita. Nulla di nuovo sotto il sole, considerando l'ancestrale rivalità tra i club tramandatasi nei decenni. Ad aggiungerci il pepe c'ha pensato Conte quando firmò per il club nerazzurro dopo essersi lasciato male anni prima con la Juventus, dove veniva unanimemente considerato una bandiera. Tant’è vero chee adesso vogliono fare lo stesso col salentino. Perché, dopo quanto assistito martedì scorso, ritengono abbia superato il segno e vada punito. Dopo aver, dal giorno dell'assurdo divorzio dalla Juve al suo passaggio all'Inter, sublimando poi il tutto in quel dito medio martedì. Posso capire il professionismo, che può portarti ad indossare la casacca dell'avversario storicamente più antipatico (all'Inter ho visto giocare dei miti bianconeri come, quest'ultimo pure lui come allenatore) meno comprensibile è il desiderio di vendetta, la voglia di cercare e andare allo scontro a tutti i costi coi tuoi ex datori di lavoro per esclusive motivazioni personali.Per tutto il tempo in cui lavorò per la Juve Conte fece sempre il suo dovere, con impegno e abnegazione. Quella stella è proprio lì a confermarlo ed esaltarlo. Non può essere il mal di pancia di una sera a motivarne la cancellazione.