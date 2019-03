Suona la carica Il Milan, in cerca di punti preziosi per consolidare il terzo posto e per prepararsi al derby della prossima settimana. La tradizione rossonera contro il Chievo è solidissima, visto che l'ultima sconfitta con i gialloblù risale al 2005. Al Bentegodi, quindi, vola il «2» di Gattuso, dato a 1,55 contro il 6,25 di Di Carlo e il 3,90 del pareggio. Sarà anche l'occasione per Piatek di tornare al gol dopo due partite a secco (compresa quella di Coppa Italia con la Lazio): il polacco a segno pagherebbe 2,50, per la doppietta si sale a 8,75.