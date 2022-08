Atteso debutto al Maradona per il Napoli, dopo la travolgente vittoria con il Verona che ha riportato gli azzurri in prima fila per i traguardi prestigiosi di stagione. L'impegno di domani con il Monza si apre in discesa in quota, dove altri tre punti valgono 1,35, contro il 5,10 del pari e l'8,10 dei brianzoli, chiamati all'impresa per conquistare i primi punti nella massima serie. Nette anche le scelte degli scommettitori, con il 70% delle giocate finito sui partenopei, che in panchina porteranno per la prima volta anche il neo acquisto Simeone. In campo il favorito per il gol è ancora una volta Osimhen, a 1,80, ma stavolta gli occhi dei bookmaker sono puntati anche sulla sorpresa Kvaratskhelia, la nota più lieta della prima giornata: un'altra rete del georgiano pagherebbe 3 volte la posta, mentre per il Monza in prima fila c'è Petagna, in prestito proprio dal Napoli, la cui firma sul match è in quota a 5,50.