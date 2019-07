Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, sa che la cessione di Nicolò Barella è pressoché inevitabile. Così il dirigente ha parlato a Cuore Rossoblù, inserto de L’Unione Sarda: “Non sarà difficile cederlo, però sarà doloroso. Un talento come il suo, merita di aspettare il momento giusto per andare via. L’incontro con Giulini l’anno scorso fu emblematico da subito, mi trasmise subito tanta ambizione. Nel finale del 2017-18 cercai di entrare subito nella testa dei calciatori, per creare una nuova alchimia decisiva per la salvezza. Il tifoso è la parte sana del nostro mondo, oltretutto a Cagliari non pretende l’impossibile“.



MARAN - “Il rinnovo? Una scelta condivisa con il presidente. Serietà, compattezza e lavoro sono le sue caratteristiche. Il nostro rapporto è come moglie e marito, abbiamo caratteri complementari. Volevamo mantenere i contratti e costruire una salvezza più serena. Ci siamo riusciti ma mi aspettavo di più“.



ASPETTATIVE - "Mi aspettavo di più, ma Klavan, Birsa e Castro ci dovevano dare di più se non ci fossero stati infortuni. Idem Faragò che abbiamo perso per quattro mesi, una serie di situazioni negative che non potevamo non risentirne”.



PAVOLETTI - “Ripartiamo lavorando sulla testa dei giovani. Barella a parte, che merita un discorso particolare, nessuno se ne andrà perché portato via da qualcuno. Pavoletti? Più facile portare via la Gioconda dal Louvre. Vogliamo fare felici i nostri tifosi“.