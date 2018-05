La Lazio nel cuore per Carlo Pedersoli Jr, fighter romano di MMA, che, battendo l'esperto Dalby a Goteborg, si candida autorevolmente ad una firma con l'UFC, la promotion più importante del momento e del mondo. Ai microfoni di Cittaceleste tv Pedersoli Jr, nipote di Bud Spencer, confessa il suo amore per i colori biancocelesti: "Mi piacevano i colori della Lazio, quando mio nonno (Carlo Pedersoli, meglio noto come Bud Spencer ndr), grande laziale e vicino alla società, ha scoperto la mia fede biancoceleste, mi ha sommerso di regali: gadget, magliette, sciarpe della Lazio. La prima Lazio che mi ha appassionato è stata la "banda Mancini" - continua a raccontare il fighter, classe '93 - mi alleno tutti i giorni e non posso vederla sempre giocare, ma mi tengo aggiornato su tutto. UFC? Il mio manager sta lavorando, in questo momento stanno tagliando, vedremo".