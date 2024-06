Carlos Augusto 'avvisa' Inzaghi: "Inter, ho imparato in fetta. Ora voglio giocare di più"

Getty Images

Ilè stato protagonista di un'intervista ai microfoni di TNT Sports: "Ho passato tutta la mia vita al Corinthians, ma quando sono diventato titolare ho finito per lasciare la squadra e partire per Monza per giocare la Serie B italiana. Ricordo che in molti parlarono di una decisione difficile, perché lasciavo un top club brasiliano per scendere nella B italiana. Ma alla fine penso che sia stato un bene per me adattarmi al calcio lì e anche a Monza ho scritto la storia: abbiamo ottenuto la prima promozione in Serie A della storia del club e quest'anno sono arrivato all'Inter. Ora mi godo il momento".

"Quando arrivi in ​​squadra, e ancor più in una squadra che ha disputato la finale di Champions League, è molto difficile per te inserirti nel gruppo. Penso che la parte più difficile sia stata capire il metodo di gioco dell'allenatore, ma alla fine l'ho imparato abbastanza velocemente perché è un gruppo molto unito. Ci siamo sentiti davvero come una famiglia, e questo ha aiutato la nostra stagione. Sono riuscito ad adattarmi bene allo stile di gioco e sono riuscito ad avere una buona sequenza di partite, giocando praticamente ogni partita".

"L'obiettivo principale è quello di continuare, giocare una sequenza di partite con la Nazionale, avere più minuti all'Inter e vedere cosa promette questa nuova stagione. Dorival non mi ha chiamato, ma sono tranquillissimo, tifo affinché la Seleção faccia del suo meglio in Copa América e perché torni di nuovo in cima al mondo".