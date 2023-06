Intervistato da SportWeek Carlos Augusto ha parlato anche del suo futuro. Nelle ultime settimane l'esterno brasiliano è stato nuovamente accostato all'Inter. "Non sto pensando al futuro - le parole del calciatore del Monza -. Non voglio guardare troppo avanti: se non penso al presente non costruisco un buon futuro. Sento un legame umano forte con il Monza, i tifosi, la città che è bellissima e tranquilla da vivere: abito a Milano ma spesso vengo qui per passeggiare e mangiare in alcuni ristoranti del centro.