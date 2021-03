Il terzino Carlos Augusto spiega perché ha scelto di vestire la maglia del Monza nonostante l'interesse di Inter e Roma: "Perché ho pensato fosse il meglio per me, per il progetto e per l’importanza del club. Lo penso ancora: il Monza è stata la scelta giusta, il progetto è grandioso e spero di farne parte a lungo", ha detto a La Gazzetta dello Sport.