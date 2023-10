L'esterno dell'Inter Carlos Augusto ha parlato a Dazn dopo il pareggio col Bologna:



"Siamo arrabbiati, dobbiamo essere più lucidi e chiudere meglio gli spazi. Vincevamo 2-0... Oggi ho avuto una bella occasione, Skorupski ha parato. I compagni mi stanno aiutando ma in questo periodo dobbiamo essere più cinici per fare risultato. Convocazione col Brasile? Non me l'aspettavo, sono felice di questo e spero di fare bene per poi concentrarmi di nuovo sul calendario dell'Inter. Il mio impatto? Per me è stato un salto importante ma c'è chi mi rende le cose facili, io devo solo dare una mano ai miei compagni. Il Milan? Noi dobbiamo vincere tutte le partite, siamo l'Inter".