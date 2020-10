L'ultima stagione di Suburra è ufficialmente arrivata e da oggi, 30 ottobre è disponibile in streaming su Netflix. Le riprese della terza stagione della serie erano iniziate lo scorso dicembre e, dopo una pausa dovuta all'emergenza Coronavirus, sono terminate quest'estate con la post-produzione che ha lavorato intensamente per rispettare la data di uscita di Suburra 3.



Tante curiosità legate alla serie e fra i volti femminili anche molti legami con il calcio. Come Cristina Pelliccia, Cristiana nella serie, che ha vissuto l'esperienza di Suburra un po' come Pirlo sulla panchina della Juventus. Lei che sogna di vestire i panni di Federica Pellegrini in un film, era alla prima vera esperienza da attrice televisiva dopo una gavetta in teatro.

Oppure con Carlotta Antonelli, la moglie di 'Spadino' che ha svelato per sbaglio su Instagram la sua fede laziale mostrando una sciarpa biancoceleste appesa in camera.



