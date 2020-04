Chi conosce l'NBA non può non conoscere, un verodella pallacanestro che ha abbinato a una carriera di successi una vita di eccessi sfrenati. La docu-serie sui', trasmessa su Netflix, dedica ampio spazio nel terzo e nel quarto episodio proprio a '' ('', suo soprannome), non risparmiando aneddoti piccanti con l'ex moglie (per soli 14 mesi): "".Nel quarto episodio della serie l'attrice, cantante e showgirl racconta: "Essere la fidanzata di Rodman era un'occupazione rischiosa. Las Vegas? Ricordo che qualcuno bussò alla porta e quel qualcuno era Michael Jordan. Io mi nascosi, non volevo che mi vedesse in quel modo per cui mi nascosi sotto a delle coperte dietro il divano della nostra stanza. Sentii Michael dire a Dennis: ‘Andiamo, dobbiamo tornare ad allenarci’. E al Los Angeles Times, la rivelazione hot: "Un giorno Dennis è venuto da me e mi ha detto di volermi fare una sorpresa. I Bulls avevano il giorno libero e non erano occupati negli allenamenti, Dennis compreso ovviamente. Sono salita sulla sua moto e mi ha bendato, non dicendomi dove saremmo andati. Quando mi ha tolto la benda - prosegue - eravamo al campo di allenamento dei Chicago Bulls.. Eravamo come due bambini nel negozio di caramelle".Icona sexy degli anni '90 e 2000,appena compiuti: le sue foto di ieri e di oggi le trovate nella nostra gallery.