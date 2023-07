Il portiere ambitissimo Marco Carnesecchi, che si è reso protagonista anche con l'Italia Under 21, è atteso a Bergamo. L’Inter ha chiesto informazioni per il classe 2000 che dovrebbe rimpiazzare Musso tra i pali, e i Percassi che l'anno scorso hanno rifiutato 14 milioni alla Lazio hanno alzato il prezzo per sottolineare le loro intenzioni: solo per almeno venti milioni di euro sarebbero disposti ad imbastire una trattativa (e cercare un altro portiere sulla piazza).