Obiettivo Carnesecchi. La Roma punta il portiere dell'Atalanta per sostituire Rui Patricio, in scadenza di contratto a giugno e non più nel progetto giallorosso. Secondo 'repubblica.it', a Trigoria stanno provando il sorpasso alla Juventus, l'altra squadra interessata al giovane estremo difensore classe 2000 e che lo reputa il vero erede di Szczesny. La Dea, però, per privarsi del talento chiede addirittura 25 milioni, ma né la Roma né i bianconeri hanno intenzione di arrivare a quella cifra