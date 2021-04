Gioiellino dell'Atalanta, ha salvato l'Italia Under 21 contro la Spagna, blindando la porta. E sta facendo benissimo anche alla Cremonese: il classe 2000 continua a crescere, così come la sua valutazione. Ora, l'ex Trapani, viene valutato sui 15 milioni. E si racconta al Corriere dello Sport: "Il nostro girone non era semplice. Europeo trampolino di lancio per la mia carriera? Me lo auguro, è stata un’esperienza unica. Ma ciò che conta è aver passato il girone".



SUL PRESENTE - "L’esperienza a Cremona di quest’anno e quella a Trapani della stagione passata sono importanti. Stare in campo ti aiuta in esperienza, lucidità nelle scelte e maturità".



IDOLO - "Sono vecchia scuola e dico Buffon. E’ il mio professore, il mio esempio".



FUTURO - "Le parole di Gasperini? Chiaro che gli elogi fanno piacere, ma tendo sempre a non accontentarmi, ho voglia di dimostrare. Per il prossimo anno ci sono molte cose da vedere, non voglio pensare adesso al futuro".