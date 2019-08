Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli, ha commentato alla Gazzetta dello Sport il possibile arrivo di Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, all'ombra del Vesuvio: "A me piace tanto, Mauro è un serpente d’area, è talmente intelligente che riesce sempre a posizionarsi là dove arriverà il pallone. Per il gioco che sviluppa il Napoli lui sarebbe l’ideale. In certi movimenti somiglia parecchio a Careca".