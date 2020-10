Andrea Carnevale, ex attaccante tra le altre di Napoli e Roma, parla ai microfoni di Radio Marte della lotta scudetto in serie A: "Fanno bene ad abbassare le quote, quest’anno non c’è una squadra che 'ammazza' il campionato. La Juve fatica molto. A sensazione le due squadre che possono vincere sono Inter e Napoli".