Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete" su Radio Marte è intervenuto Andrea Carnevale, attuale capo dello scouting dell'Udinese: "Musso al Milan? C'è sempre il mio Presidente che si occupa di queste operazioni. Posso dire che come Meret diventerà uno forte anche lui. Magari ora l'azzurro è sottotono ma ritornerà il portiere che conosciamo noi. Musso è un portiere della Nazionale argentina, ne diventerà presto il titolare. Le grandi squadre fanno bene a metterci un occhio, perché è innanzitutto un bravo ragazzo, molto professionale e che secondo me diventerà come Handanovic”.