Obiettivo stupire ancora, abbinando in un frizzante mix giovani di talento a profili esperti ed affidabili per sostituire chi se n'è andato. L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali è stato intercettato dai microfoni di Calciomercato.com e ha commentato le trattative concluse dai neroverdi in questa sessione, non lesinando qualche curioso retroscena.



Partiamo da Berardi, calciatore sempre chiacchierato e al centro delle richieste. Le avete dovute rispedire al mittente?

"Richieste ne ha avute, ne ha e ne avrà. Lo abbiamo trattenuto volontariamente, desideravamo restasse".



Si parla di club italiani?

"Assolutamente sì"​



Tra queste richieste c'era anche quella del Milan?

"Col Milan abbiamo un ottimo rapporto, ma non ne abbiamo mai parlato".



Un commento sul buon inizio di campionato da parte del nuovo acquisto Traorè, preso dall'Empoli e subito decisivo. Lo vede pronto per una big?

"Per Traorè abbiamo fatto un investimento molto importante, in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. E' un giovane del 2000, uno dei più promettenti della Serie A. Si è inserito molto bene da noi, mister De Zerbi potrò aiutarlo a crescere come ha già fatto con altri giovani prima di lui l'anno scorso. Sicuramente sarà una rivelazione quest'anno, è di grandissima prospettiva, ma gli va dato il corretto tempo per crescere: non dimentichiamo l'età".



Lo avete preso in sinergia con la Juventus?

"No, è un'operazione nostra"



L'ultimo affare portato a termine è stato prelevare Romagna dal Cagliari in prestito. Che tipo di operazione avete condotto?

"Se ne parlava da qualche giorno, l'obiettivo era mandare a giocare Goldaniga, che da noi avrebbe avuto poco spazio, e rimpiazzarlo con un profilo giovane, un Nazionale Under 21 che è la perfetta fotografia di quello che cercavamo. Sono molto felice di aver portato a termine la trattativa".



Bogà è stata una grande intuizione, nella passata stagione.

"Come per Toljan quest'anno: è stato seguito, giocava nel Chelsea e lo volevamo, Ha sposato appieno il nostro progetto, guardiamo in Italia ma anche in Europa".



Ci spiega il colpo Defrel?

"E' stata una sua scelta quella di tornare al Sassuolo, dato che c'erano altre società che lo volevano acquistare"



L'arrivo di Chiriches dal Napoli?

"Si tratta di un difensore di spessore internazionale"



Toljan dal Borussia Dortmund? Come è nata l'idea?

"Il merito è dello scouting della società e dell'allenatore, che i giocatori li conosce bene. Dobbiamo cogliere le opportunità, andare a cercare gente con voglia di rivalsa come Toljan, che l'anno scorso ha giocato poco, per aumentare il livello di una società che in sette anni di Serie A ha sempre puntato sulla qualità".



Per quanto riguarda invece Brignola?

"Lo abbiamo dato al Livorno in prestito"



C'è qualche rimpianto per questa sessione?

"No, c'è solo grande soddisfazione. Assieme al direttore sportivo Giovanni Rossi e al nostro mister avevamo elencato una serie di giocatori che potessero essere funzionali al nostro progetto e siamo riusciti a realizzare quasi tutto. Abbiamo messo a disposizione di De Zerbi una buona squadra, con giocatori giovani e gente di esperienza".