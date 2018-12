Il dirigente del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha dichiarato al Gran Galà del premio nazionale del calcio siciliano: "Siamo felici di De Zerbi. Poteva arrivare già l'anno scorso, ma poi non si riuscì a concludere l'operazione. Berardi? Ci farebbe piacere diventasse la nostra bandiera, ma in realtà è stato anche lui a non volerci lasciare. E' stata una sua scelta da noi condivisa, speriamo resti ancora con noi. Non credo arriveranno altri rinforzi a gennaio, la squadra sta andando bene e c'è un ottimo gruppo. Non vogliamo toccare nulla".