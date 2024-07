Carnevali: "Berardi? Valuteremo la soluzione migliore per lui. Mourinho vuole Laurienté, ecco il prezzo"

STALLO SUL MERCATO

L'ad neroverde commenta in generale l'andamento lento del calciomercato: "Tutte le società sono un po' in difficoltà in questo momento, il mercato in Premier è fermo e questo va a incidere su tutto il mercato. È un sistema che in questo momento è un po' in difficoltà, prima di fare gli acquisti dobbiamo fare tante valutazioni".