Intervenuto dal Grand Hotel di Rimini, il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha confermato l'interesse dell'Inter per Giacomo Raspadori.



“Se l'Inter ha chiesto Raspadori? Ne abbiamo parlato con l’amico Beppe (Marotta), il è ragazzo è di prospettiva e non intendiamo venderlo in questo momento. Ci piacerebbe se restasse in Italia, ma non posso nascondere che all’estero ci sono opportunità completamente diverse”.