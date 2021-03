Manuel Locatelli è uno dei giocatori tenuti maggiormente sotto osservazione dalla Juventus in vista della prossima stagione. Il centrocampista del Sassuolo, valutato 40 milioni di euro, è stato protagonista sin qui di una stagione positiva in Serie A, tanto da attirare dall'estero anche l'interesse del Manchester City di Guardiola.



L'ad del club emiliano Giovanni Carnevali ha commentato così a Tuttosport gli ultimi rumors di mercato: "Il mio auguro è che sia una grandissima società: che sia la Juve o il City o altre di valore mondiale, non so. Se lo merita e ha caratteristiche per ambirci".