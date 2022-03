torna a fare il punto sul mercato del, soprattutto su quello in uscita visti i tanti talenti degli emiliani nel mirino delle big. L'amministratore delegato neroverde è intervenuto a Radio Deejay: "Io il più ricco d'Italia? Io no assolutamente, se pensiamo ai giocatori ci sono calciatori che possono darci delle possibilità economiche importanti. Tipo Traore? Anche lui, perché non se n'era parlato tanto in questo periodo ma sapevamo di avere un giocatore valido che ci può dare delle soddisfazioni come sta facendo adesso".- "Il nostro programma è quello che portiamo avanti da più anni, condiviso da più anni: tenere una squadra che possa fare un buon percorso in Serie A, mantenendo i conti in ordini. Cercheremo di fare poche cessioni, che possono essere nell'arco di un paio di ragazzi. L'obiettivo è sempre quello: un occhio al bilancio e uno all'aspetto sportivo".- "Questa è la priorità, perché per noi l'obiettivo principale passa attraverso il gioco e dobbiamo fare delle scelte per portare avanti il progetto Sassuolo e l'allenatore che scegliamo deve avere quest'idea. Siamo stati bravi e fortunati, perché tutti gli allenatori che abbiamo trovato hanno fatto sì che questi ragazzi potessero crescere e migliorarsi, fino ad arrivare alla Nazionale".- "Anche quest'anno pagamenti come divani e divani? Magari, se potessimo farlo sarei felicissimo. È una battuta e la prendo come tale perché abbiamo fatto una cessione di 30 milioni più 8,5 di bonus e la Juve sta già pagando questi bonus, perché sono legati alle presenze. Se potessi fare una cessione del genere firmerei anche subito".- "La La Juventus non ha il diritto di prelazione su Traore: il giocatore è completamente del Sassuolo dall'estate scorsa".- "65 milioni non bastano? È vero. La cessione della Fiorentina d Vlahovic, a scadenza tra un anno, ma comunque di un giocatore importante è stata fatta a 75 milioni di euro. Scamacca, Raspdori e Frattesi sono anche loro giocatori di grandissime qualità con margini di crescita. Fissare un prezzo è difficile, specie perché il mercato italiano è fermo e tutti i club sono in sofferenza. Ma al di là del prezzo, i nostri hanno grandi qualità. Per il prezzo ci sarà tempo".- "Non mi sono offeso, anche perché se in queste assemblee fossimo tutti manager le cose andrebbero anche meglio, perché alle volte sono proprio i proprietari che in virtù della loro forza... non si riesce a concludere nulla, mentre quando parliamo tra di noi abbiamo delle idee e riusciamo qualche volta a portarla al termine. Se ho capito di chi sta parlando? Sì sì, sono talmente pochi. Un commissioner tipo NBA? Sono d'accordo. Noi in questo momento non riusciamo a portare nulla e facciamo del male a noi stessi perché il calcio ha un potenziale incredibile e non si sta facendo nulla. Le decisioni potrebbero essere prese più alla svelta, con la progettualità, con il sistema calcio che ha tutto per fare qualcosa di importante, una soluzione va trovata".- "Resterà o ci sono margini per l'addio? Posso rispondere dicendo: se Carnevali fosse il manager di un top club super-super importante, il primo acquisto che farebbe sarebbe Domenico Berardi".