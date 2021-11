L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali è intervenuto a Radio 24, esprimendosi anche sul futuro di Domenico Berardi: "È il giocatore più importante che abbiamo, non lo cediamo a gennaio. La Fiorentina ci ha fatto una proposta ma assolutamente non ci interessa. Vedremo nel futuro quello che succederà ma Berardi per noi è determinante. Ci deve essere un’offerta importante per far sì che possa essere presa in considerazione, se è un’offerta come quella fatta dalla Fiorentina non ci interessa".



Su Raspadori e Scamacca: Stagione difficile? Ci son stati cambiamenti, è un momento in cui dobbiamo un po’ ricominciare, non posso dire che non stiano facendo bene, dobbiamo lasciarli maturare, se si parla sempre di loro non si fa il loro bene. Sono giocatori con grandissime qualità e faranno grandi cose